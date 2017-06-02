天雨路滑! 濱海公路貨櫃車翻覆 駕駛輕傷

貨櫃車疑似因為天雨路滑，失控翻車，整輛貨櫃車掉落到路邊下方約3公尺深草坡。（張穎齊翻攝）

駕駛一度受困，幸獲消防隊搶救脫困，僅輕傷送醫。（張穎齊翻攝）

豪大雨襲擊北海岸！今天(2日)上午7時許，濱海公路88公里四季灣與濱海公路處，發生貨櫃車翻覆事故。1台貨櫃車疑似因為天雨路滑，失控翻車，整輛貨櫃車掉落到路邊下方約3公尺深草坡，駕駛一度受困，幸獲消防隊搶救脫困，僅輕傷送醫。

60歲的林姓駕駛原從宜蘭開往基隆，因為雨勢漸大、視線不良，貨車不慎滑出道路，翻覆墜落。林男被救出來時，意識仍清醒，目前救護人員已將他送往基隆長庚醫院救治。

(中時)