世桌賽》最老54歲最年輕13歲都曾是中國人
今年世界桌球錦標賽出現很有趣的畫面，男子單打賽方面有未滿14歲的日本小將張本智和，次輪擊敗自家老大哥水谷隼，女單賽場上則有年近54歲的盧森堡老將倪夏蓮，這兩人都有著共通點，那就是都曾是中國人，如今披著另一個國家的戰袍在桌壇奮戰。
1963年出生於浙江的倪夏蓮，16歲就進入國家隊，1983年世錦賽拿下團體賽與混雙賽雙金，1985年世錦賽蟬聯混雙賽冠軍，兩屆搭檔分別是郭躍華與曹燕。
然而打法怪異的她，1985年之後退出國家隊，1989年來到德國，1991年定居於盧森堡，她的教練就是老公丹尼森，此後以盧森堡國家隊選手身分出現在國際舞台，1996年在中國大陸反對下無緣參加亞特蘭大奧運，但倪夏蓮後來依舊參加了2000年雪梨奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運以及去年的里約奧運，並且在里奧閉幕典禮時成為盧森堡的掌旗官。
本屆世錦賽女單第三輪，倪夏蓮碰到里奧雙冠后、大滿貫賽得主丁寧，兩人雖然相差27歲，但前兩局倪夏蓮的左手直拍攻擊對丁寧造成不少壓力，可惜膝蓋有傷的她在體力負荷不了的情況下，最終還是0比4敗下陣來。
丁寧在面對猶如傳奇般人物倪夏蓮的時候充滿敬意，「她本就是成名已久的中國老一輩好手，國際賽經驗非常豐富，尤其是她的打法目前已經看不到了，所以在交手後感到相當陌生，打起來很辛苦。」
倪夏蓮則說，「我的打法需要靠雙腳不斷移動，現在的膝蓋已跑不動，因此對陣起來非常吃虧，不過，現在很享受比賽的感覺，畢竟再打也沒幾年了，只是很可惜的是盧森堡沒有好的苗子。」
(中時電子報)
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