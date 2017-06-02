少年無照騎車闖雪隧逆向 上演「機車版亡命關頭」
家住新北市沒有駕照的何姓少年，昨晚騎機車載著1隻剛從宜蘭認養來的幼犬，想直接行駛國五並穿越雪山隧道北返，途中見有國道警察攔停，竟直接在雪隧內迴轉，上演你追我跑的逃亡戲碼，國九隊及雪隧自衛消防編組共出動了近10人及3輛警車，花了10多分鐘，這才將何姓少年順利逮住，結束這場在雪隧內逆向騎車的危險逃亡鬧劇。
國道第九警察大隊昨天晚間10點42分接獲通報，指有1輛機車在雪隧內行駛，立即通知線上巡邏車前往攔查；不料機車騎士發現後方有警車尾隨，竟突然在雪隧迴轉，逆向行駛衝出雪隧意圖脫逃，但發現前方另有1輛警車，又緊急迴轉重新衝入雪隧，並將機車及幼犬丟棄在雪隧內，獨自徒步逃逸。
這名不知死活，在國道上上演「機車版玩命關頭」的何姓少年，還懂得利用雪隧內連接南北向車道的人行橫坑，從北上車道繞至南向車道意圖逃避警方追捕，但仍被雪隧自衛消防編組人員抓住，再被隨後趕到的國道員警帶回隊部偵訊，而這場在雪隧內上演的誇張逃亡戲碼，讓國道警察追了將近2公里，花了10幾分鐘這才平安收場。
國九隊大隊長朱和貴表示，這是雪隧開通以來，首次發生有車輛在雪隧內逆向行駛，而且還是機車的重大違規事件，而何姓少年涉及的罰則包括無照駕駛、騎機車上國道以及危險駕駛等，至少將開出總計超過1萬5000元的罰單，另外他還涉及觸犯刑法的公共危險罪，將移送少年法庭處理，另將通知其家長必須要上交通安全相關課程。
(中時)
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