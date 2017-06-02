西南氣流狂飆 金門貨輪擱淺幸未漏油

強烈西南氣流發威，865噸級「億薪」輪擱淺金門海灘。（李金生攝）

億薪輪疑因流錨導致擱淺海灘，確切原因有待進一步調查。（李金生攝）

受困船員無奈望著大海，所幸都平安無事。（李金生攝）

億薪輪等待下午高潮時嘗試拖離沙灘。（李金生攝）

金門縣環保局副局長楊建立說明最新狀況，目前尚無油汙外洩狀況。（李金生攝）

航港局和縣環保局已在現場成立緊急應變中心。（李金生攝）

金門岸巡總隊派員密切監視，嚴防意外狀況發生。（李金生攝）

強烈西南氣流狂襲台灣，金門今（2）日上午也有狀況。865噸級的高雄港籍「億薪」貨輪被颳離距岸約2公里處的停泊海面，擱淺於新湖漁港旁海灘上，所幸未傳出漏油汙染情事。船東將於下午漲潮時嘗試拖離，航港局與縣環保局派員現場監控中。

億薪輪疑因強烈西南氣流進來，海上出現6級以上的大風浪，導致錨鏈斷裂出現流錨狀況，而從原停泊距離岸邊約2公里的海面，一路被颳到新湖漁港外海灘上。

縣環保局憂心重演去年中秋節時，遭「莫蘭蒂」颱風從廈門吹到金門，擱淺於古崗海岸漏油汙染的「港泰台洲」輪災情事件，立即派員趕赴現場並通知航港局協同處理。

航港局中部航務中心調查，高雄港籍的億薪輪，總噸位865，長58.1公尺，寬11.3公尺，最大吃水4.618公尺。目前在船船員7人，一切平安。船上存油尚有柴油約1萬2000公升，油櫃位於2層甲板，目前並無油污外洩情事。

航港局已在現場成立緊急應變中心，並與金祥富國際船務代理公司取得聯繫，戴姓船東回復將於下午高潮時，委請金門港務處拖船協助拖離。

由於億薪輪是擱淺於新湖漁港外的沙灘，與去年港泰台洲輪擱淺的古崗海岸遍布岩石群不同，相關單位暫時鬆一口氣，但金門岸巡總隊仍派員會同持續監視，嚴防意外狀況發生。

(中時)