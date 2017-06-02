被控槍殺運將再審獲釋 檢提抗告遭駁回確定
高雄男子林金貴被控10年前槍殺王姓計程車司機，法院將他判處無期徒刑定讞，高雄高分院佐以中研院的鑑定報告，認為監視器拍下的凶手是長髮及肩，但林男案發前才剛剪髮，因有新事證裁准再審並將林釋放，檢方對林獲釋提抗告，最高法院今日駁回確定。
2007年5月9日晚間王姓司機遭乘客槍殺，2名路人目擊過程並上前追趕，但遭凶手持槍威脅，監視器只拍到模糊面貌，警方根據路人及監視器內容畫出凶手「長髮及肩」的畫像，案發5個月後抓到有竊盜前科的林金貴，他否認犯案，但因目擊者指認而遭羈押、判刑。
2010年最高法院依殺人等罪將林金貴判處無期徒刑確定，但冤獄平反協會認為，林男與死者素不相識，他被捕後否認殺人，並通過測謊，檢警未在死者車上採到林的指紋、毛髮或DNA，也無凶槍，且林被捕時並非長髮及肩，全案疑有冤情因此數度聲請再審。
冤獄平反協會主張，林金貴在案發當年1月向戶政事務所申請換發身分證所附的照片，及同年3月5日在花雕數位影像館拍攝的半身照，髮長止於耳上，經中研院3D鑑定方法報告及榮總毛髮監測比對，是否能在2月後「長髮及肩」大有可疑。
高雄高分院認為，這些新事證未經原確定判決審酌，足以動搖原確定判決的結果，裁定准予再審並停止執行，已關押近10年的林金貴獲釋，但檢方認為未來再審的結果仍難預料，不應放走林男，就此部分提抗告，最高法院認為沒有理由，駁回抗告確定。
(中時)
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