中職球員工會公布薪資數據 外野手平均最高薪

中職外野手平均月薪，在各守位中排名最高。 (資料照 鄭任南攝)

今中職球員工會公布2017年中職本土球員薪資統計數據，根據球隊、守備位置、年齡以及投手與野手作分配，其中按照守備位置，2017年最高薪的守位是外野手，平均高達20.8萬元。

至於其他守位，內野手平均月薪17.4萬元，捕手平均月新13.1萬元，投手平均月薪12.9萬元為最少。

而依年齡進行薪資分析，36歲以上的球員平均月薪42.2萬元為最高，隨著年齡降低，平均月薪野隨之降低，30至35歲的球員平均月薪26.2萬元，24至29歲球員平均月薪12.5萬元，23歲以下球員的平均月薪6.6萬元。

另外，四球團團隊平均月薪，中信兄弟以每個球員平均月薪17.7萬，為全聯盟最高，富邦悍將平均每個球員15.6萬元居次，統一獅則是15.1萬，桃猿則是13.9萬平均月薪排名最後。

(中時電子報)