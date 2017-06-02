談年金改革 陳建仁：過去沒政府比我們有膽識

副總統陳建仁表示，年改反彈聲浪多，不管是否成功，但「過去沒有政府像我們有膽識走到這一步」。中央社記者張皓安攝 106年5月24日

蔡政府全面執政後，致力推動年金改革，引爆軍公教不滿，多次組團上街頭抗爭。副總統陳建仁表示，年金改革反對聲浪高，但不改革勢必破產，並誇說「過去沒有政府比蔡政府有膽識」。

年金改革被蔡政府視為就任周年重頭戲，但打著「世代正義」旗幟的年改，卻因急於端出，卻未擬好配套方案，導致軍公教罵聲連連，連應為「受益者」的年輕族群也不埋單。

陳建仁今（2）日出席「Fulbright領袖論壇」開幕式時，談及年金改革議題，他說優秀的領導要懂得包容社會各種聲音，並用證據講話、能力領導。現下的年金系統存在不少問題，各種數據及分析顯示，若再不改革，國家勢必破產。

至於年改方案是否會過？陳建仁說，目前立法院在討論中，不能保證會過，但唯一可知的是，蔡政府走的這一步，過去沒有政府有如此膽識。

(中時電子報)