蔡英文台中樂成宮贈匾快閃離開 抗議者撲空
總統蔡英文今天上午到台中市東區旱溪樂成宮，致贈「霖雨濟度」匾額，並舉行揭匾儀式，蔡總統稍作停留即離去，國道收費員自救會撲了空，轉往下一站抗議。
樂成宮自乾隆18年（西元1753年）創建廟宇，並定名為「樂成宮」，寓意「神佑墾荒樂成」。建廟迄今265年，不僅為大台中地區民眾信仰的重鎮，全台各地虔誠信眾亦絡繹不絕，是為信徒俗稱之「旱溪媽」，亦是國家三級古蹟。
由樂成宮旱溪媽祖為民祈福演變而成農曆三月「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」民俗活動，已有196週年歷史，持續闡述旱溪流域民情風俗與生活特性，民國97年8月登錄為民俗類無形文化資產。2013年12月2日榮獲內政部表揚入選為台灣宗教百景之一。
樂成宮歷史悠久，長期發揮安定人心、服務桑梓之功，歷屆總統均致贈匾額讚揚媽祖神威，此次蔡英文總統惠賜「霖雨濟度」匾額以彰顯天上聖母德澤，感念媽祖恩澤如甘霖般救濟眾生脫離苦海，護佑台灣，慈悲為民，總統蒞臨讓樂成宮蓬蓽生輝更添光彩。巧合的是，今天剛好中部也大雨，在蔡總統到達時放晴。
(中時)
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