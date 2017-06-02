水漫金山老街 三界壇路積水深達腰際

最強梅雨狂襲北海岸，金山老街成水鄉澤國，民眾冒險返家，但無法通過。（李其樺攝）

雨像用倒的！最強梅雨狂襲北海岸，金山老街成水鄉澤國，民眾冒險返家，舉步維艱，三芝、石門等地10小時之內就被灌了超過500毫米，雨量驚人。

新北市政府消防局指出，目前達累積雨量達紅色警戒，已進行疏散區域包括，石門區乾華里，三芝區八賢里、橫山里，金山區重和里、永興里、西湖里、三界里。

新北市政府已於今晨4時30分許開設市府應變中心，相關局處人員進駐，持續監控雨情及災情。提醒民眾出入攜帶雨具，如遇積淹水處勿強行通過，以免危險。

(中時)