種菜婦疑遭爆漲溪水沖走 基金路段遭暴雨慘淹

基隆暴雨成災，基隆市中山區麥金路段大淹水，不少車輛當場「顧車」拋錨，在滂沱大雨忠等待救援。（曾百村翻攝）

基隆暴雨成災，基隆市中山區麥金路段大淹水，不少車輛當場「顧車」拋錨，在滂沱大雨忠等待救援。（曾百村翻攝）

基隆暴雨成災，基隆市中山區麥金路段大淹水，不少車輛當場「顧車」拋錨，在滂沱大雨忠等待救援。（曾百村翻攝）

基隆暴雨成災，基隆市中山區麥金路段大淹水，不少車輛當場「顧車」拋錨，在滂沱大雨忠等待救援。（曾百村翻攝）

基隆暴雨成災，基隆市中山區麥金路段大淹水，不少車輛當場「顧車」拋錨，在滂沱大雨忠等待救援。（曾百村翻攝）

基隆市消防局上午10時許接獲報案，指在中山區大竿林仙公廟附近，因為暴雨造成溪水暴漲，其中一名在附近的種菜婦人，疑似走避不及，被溪水當場沖走，消防局人員目前派出人車前往搜救，不過至今仍未找到婦人蹤跡。

目前基隆市區仍呈現間歇性雨勢，中山區麥當勞市區附近再度淹水，不少車輛卡在路上，等待救援。

(中時)