MLB》沙胖威風6.1局失1分 洋基擊落藍鳥

沙胖連續第4場好投，率洋基擊敗藍鳥。(美聯社)

洋基在田中將大狀況不穩之際，「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)的回穩是他們戰績持續高飛的關鍵，他2日對藍鳥前，連3戰失分不超過2分，而這場比賽他威風八面，與捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)聯手繳6.1局失1分好投，加上桑契斯轟雙響、席克斯(Aaron Hicks)貢獻6打點力挺，讓洋基以12比2克藍鳥奪勝。

藍鳥此役先發艾斯卓達(Marco Estrada)連兩場優質先發，此役卻遭洋基狙擊。首局洋基先靠賈登納(Brett Gardner)和賈吉(Aaron Judge)2支安打斬獲1分，隨後攻占滿壘時，席克斯再用1支二壘安打，一舉清空壘包。接著桑契斯連兩打席祭重拳，2上轟陽春炮後，4上再鎖定艾斯卓達的變速球，扛出2分炮。

艾斯卓達僅撐3.2局狂失7分，使得藍鳥提前啟動牛棚，換上坎波斯(Leonel Campos)接替，隨後到5局未再讓洋基添得分數。洋基一開始就取得領先，沙胖雖在第2、第3局兩度被攻上得點圈，但皆能安然過關，一路讓藍鳥打線睡了6局，沒失掉分數。

藍鳥攻不回分數，卻又被洋基突破防線，7上藍鳥二壘手巴尼(Darwin Barney)出現失誤後，洋基再用2支安打換回2分。藍鳥雖第7、第8局，靠莫拉里斯(Kendrys Morales)和卡瑞拉(Ezequiel Carrera)的2發陽春炮追回2分，但9上洋基又敲4安添得3分，把分差擴大到10分。

最後藍鳥反撲無力，眼睜睜看洋基大比分帶走勝利，沙胖以6.1局失1分好投，摘下4連勝，另飆出7次三振，生涯總三振數2779次，超越前球星塔納納(Frank Tanana)，成為大聯盟史上總三振第4多的左投。另，席克斯單場5打數4安打，貢獻6分打點，締生涯新高。

(中時電子報)