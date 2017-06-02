注意！大甲溪山區雨勢不斷 上游3水壩放水

大甲溪上游德基水庫水位持續上升，目前仍在容許範圍內，尚未進行放水洩洪。（資料照片）

大甲溪發電廠所屬谷關壩水位逼近警戒值，上午8時40分起開始自然溢流。（資料照片）

大甲溪上游昨晚至今晨降下間歇性大雨，雨量下在集水區，沿線5座台電水力發電廠進帳不少，水位迅速上升，其中谷關壩於8點40分起自然溢流，馬鞍壩、天輪壩分別於上午8點50分、9點40分起進行調節性放水，至於青山、德基水庫目前水位仍在容許範圍內。

台電表示，已針對大甲溪沿線進行調節性放水廣播，因上游3座水庫放水、溢流仍持續中，加上山區雨勢斷斷續續，呼請下游和平、新社、東勢居民小心，避免靠近河床，注意安全。

(中時)