大雨下不停 核一2號機電塔倒塌故障

鋒面來襲，各地瞬間降雨雨導致多處傳出災情，核電廠也因此遭殃，今早10點13分核一2號機也因大雨造成電塔倒塌，機組自動跳機。(資料照)

鋒面來襲，各地瞬間降雨雨導致多處傳出災情，核電廠也因此遭殃，今早10點13分核一2號機也因大雨造成電塔倒塌，機組自動跳機。

台電發言人林德福表示，自昨天傍晚起金山三芝地區持續豪大雨，今早345KV輸電電塔倒塌，導致核一廠2號機電力送不出去，核一廠2號機因保護機制自動跳機。

林德福指出，核電廠內部發電機與反應爐沒有問題，目前台電正進行核一廠2號機故障排除，鐵塔需要修護多久、供電電替代方案還在研究中。

核一2號機裝置容量約63萬瓩，少了核一2號機供電量是否影響供電穩定？林福德稱，今明2天氣候涼爽，加上適逢週末，對短時間供電影響較小。

瞬間豪雨也讓各地傳出災情。水利署副署長王藝峰表示，因鋒面滯留北海岸6小時，石門、三芝降雨量超過400mm，金山超過350mm，瞬間降雨造成淹水。金山、萬里、石門、三芝、淡水及基隆仁愛區等地多處道路淹水交通中斷。

(工商)