總統蔡英文參加水利署大會，再提前瞻建設

總統蔡英文參加水利署大會，場面抗議聲不斷。（馮惠宜攝）

蔡英文在水利署大會玫詞時再提水利署前瞻基礎建設。（馮惠宜攝）

總統蔡英文2日上午出席水利署舉辦70周年慶活動，場外面臨如影隨形的抗議，場內她再提前瞻基基建設，並呼籲立法院放下黨派成見，一起讓台灣前進。

蔡英文指出，面臨極端氣候的挑戰，水患發生的機率相對變大，而在抗旱上我國相對於各國確實不足，尤其經濟逐漸復甦，水資源的需求會逐步增加，如果現在不因應，未來就會出現水資源的缺口，因此在前瞻基礎建設裏面，將在水環境建設上投入2500億，為台灣打造一個不缺水、不淹水、呵好水、清境水的未來。

她強調，水環境建設裏面有三個重點，首先是加速，透過特別預算把過去已經核定的水利工程加快腳步、加速完成。第二是整合，無論中央或地方或跨部會之間，都要分工合作，並且引進智慧管理系統，讓管理運用更升級；第三是前瞻，對未來會面臨的問題，耤由這次提出對策，讓水環境可以永續發展。

所以除了短期的防污。滅汙工程，來延長水庫續水能量，中長期包括伏流水的開發、水源聯合運用，強化聯通調度，甚至是節水循環新產業，是現在開始要積極來做的。

她強調，前瞻的水基礎建設是解決不缺水的建設、不淹水，也是民眾最關心的事，而人民生活的大事就是政府最迫切的事，她懇請立法院放下黨派成見的時候，一起讓台灣前進。

(中時)