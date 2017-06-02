中職「低薪族」偏多 月薪不及10萬逾五成
國內職棒不少球員月領4、50萬元，但別以為4隊球員待遇都很高，根據職棒球員職業工會今(2日)公布的4隊本土球員今年薪資統計，月薪不到10萬元的球員，超過50%成以上，其中以月薪7萬至10萬元的球員最多，為27.7%，月薪5萬至7萬元的人也有25.9%。
職棒球員工會是針對4隊球員自行填寫的本季薪資，作了各守備位 置、薪資等級、各隊薪資成長率與投野手薪資成長率等各項統計。
統計數字顯示，其實4隊月薪超過30萬元的球員並不多，30萬至40萬元球員為5.8%，40萬至50萬元僅2.7%，50萬元以上為6.7%。累計30萬元以上球員只佔全聯盟的15.2%。
4隊月薪50萬以上「高薪球員」，以中信兄弟6人最多，其次是富邦悍將5人，統一獅與桃猿都是2人。
雖中職月薪30萬元以上球員大有人在，可是不到20萬元的球員更多。據統計，4隊月薪20萬以下的球員，竟超過全聯盟7成以上，高達77.1%，而這些「低薪族」又以月薪7萬至10萬元的27.7%最多，其次是5至7萬元的25.9%，不到5萬元也佔3.1%，4隊總計月薪不到10萬元球員合計高達56.7%。
(中時電子報)
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