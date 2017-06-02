6月2日中視午間新聞搶先看
暴雨強襲北台灣! 新北.基隆12區淹水警戒
大台北地區凌晨開始下暴雨，金山、石門和三芝等地區多處，發生淹水災情。目前水利署針對新北市6區及基隆市6區發布一級淹水警戒。也針對基隆市、新北市、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報。
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17年來新北最強降雨! 北海岸國小紛停課
17年來新北最強降雨襲擊，新北目前宣布 6/2 停課學校（陸續更新）：石門區：石門國小、老梅國小、乾華國小、石門國中、石門幼兒園。金山區：中角國小。萬里區：大鵬國小。三芝區：橫山國小。今天都是停課, 已到校學生, 則由學校照顧。
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中南部別輕忽! 鋒面挾"水彈藥"漸往南移
氣象專家彭啟明剛剛在臉書提醒,「今年到目前最具規模的一波降雨在凌晨報到，但只是鋒面擦邊的第一波，隨著鋒面將緩慢往南移動，今天全台各地陸續都將會是不穩定的天氣型態。提醒中南部民眾，提前做好防災工作，千萬不要掉以輕心。
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(中時電子報)
關鍵字：中視
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