又一陸高官落馬 前港澳台僑委主任孫懷山遭「雙開」
據大陸新浪網報導，今年2月份遭到中紀委調查後，大陸前全國政協常委、港澳台僑委員會主任孫懷山，遭到中共中央政治局處以開除公職與黨籍的「雙開」處分。這也是繼前日同時開鍘6名地方大員後，大陸再次對涉嫌貪腐的官員予以處罰。孫懷山被指控利用職權替子女謀取福利和工作，並違反中央規定，多次接受禮金、宴請和旅遊，並涉嫌利用職務之便，收受賄款，如今遭到雙開處分後，勢必將移交司法機關審理。
現年65歲的孫懷山，江蘇漣水人，畢業於哈爾濱工業大學，1970年從江蘇金湖縣級單位做起，歷任共青團金湖縣委書記、共青團中央辦公廳秘書處處長、共青團中央辦公廳主任和全國政協服務局局長等職務，1999年成為全國政協副秘書長，並從2008年起兼任常委，2013年升為正部級的官員。2016年在被降為機關黨組副書記後，轉任港澳台僑委員會主任一職。
隨著中共十九大進入倒數籌備階段，大陸官方對於打老虎的動作也更快且更果決，包含對於省級、直轄市和重要地方大員的職務調整也密集進行中。未來是否還有大員落馬、或是空降的重大人事任命，都是各方關注的焦點之一。
(中時電子報)
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