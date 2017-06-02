防大雨致災 北市水災害應變中心中午二級開設

受到梅雨鋒面及西南氣流影響，台灣北部今天上午下起強降雨，部分地區傳出積淹水災情。台北市政府稍早表示，因位於北海岸的鋒面雨帶有緩慢南移的趨勢，目前有較強的對流從西邊移入北市，目前北投陽明山區1小時累積雨量已達60毫米，預估未來短時間內北市將有強降雨，因此北市水災害應變中心奉市長柯文哲指示，今天中午12時二級開設，相關單位進駐。

另北投、士林、南港、內湖區災害應變中心也同時二級成立，其他未進駐單位均成立緊急應變小組應變。

中央氣象局表示，短時強降雨區域將逐漸擴大至大台北、桃園及新竹地區，未來將有持續性強降雨並伴隨強陣風，提請民眾注意。

(中時)