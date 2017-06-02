豪雨水濁 淹水戶將臨停水窘境

最強梅雨來襲，新北市石門、三芝和淡水等多處淹水，更有山上泥沙直接衝入民宅，紛紛傳出災情，屋漏偏逢連夜雨，淹水戶將面臨停水問題。

台灣自來水公司今早宣布，受到豪雨水濁的影響，水壓降低，新北市三芝區全部村里、新北市石門區全部村里、新北市淡水區三芝全部、石門全部及淡金路三段、四段、五段全部和興仁里至埤島沿線將停水，提醒居民提早儲水備用。

停水時間為今（2）日上午9時起至24時，預計明日0時恢復供水。訊息經《阮厝住三芝》粉絲團轉載後，網友紛紛哀號「淹水就算了還停水，不要再下了！」

(中時)