梅雨彈狂炸北海岸 道路成水路

最強梅雨來襲，北海岸多區紛紛傳出災情，道路成水路。（譚宇哲攝）

最強梅雨來襲，雨量驚人，北海岸民宅成游泳池。（譚宇哲攝）

最強梅雨來襲，北海岸多區紛紛傳出災情，道路成水路，民宅也紛紛進水，水深及膝，許多民眾冒險返家，反倒車子拋錨，受困水中。

新北市政府已於今晨4時30分許開設市府應變中心，相關局處人員進駐，持續監控雨情及災情。提醒民眾出入攜帶雨具，如遇積淹水處勿強行通過，以免危險。

(中時)