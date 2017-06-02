大雨襲北台 捷運淡水站地下停車場暫停進出

豪大雨侵襲北台灣，台北捷運公司指出，今天上午11時17分捷運淡水站地下停車場，因淡水地區雨勢過大，車行地下道出入口已架設防洪檔板，暫停車輛進出，將視雨勢情況再宣布停車場開放時間，至於捷運系統，各路線目前則是正常營運。

(中時)