三界壇溪水暴漲 民眾：50年來最嚴重淹水

三界壇溪水暴漲，鄰近部份民宅騎樓一樓淹水，高度超過小腿，雨勢驚人。（李其樺攝）

三界壇溪水暴漲，鄰近部份民宅騎樓一樓淹水，高度超過小腿，雨勢驚人。（李其樺攝）

三界壇溪水暴漲，豪雨直接灌進民宅，鄰近部份民宅騎樓一樓淹水，高度超過小腿，雨勢驚人。當地居民驚恐表示，50年來從沒淹那麼嚴重，只能祈禱豪雨趕快停。

新北市政府消防局指出，目前達累積雨量達紅色警戒，已進行疏散區域包括，石門區乾華里，三芝區八賢里、橫山里，金山區重和里、永興里、西湖里、三界里。

新北市政府已於今晨4時30分許開設市府應變中心，相關局處人員進駐，持續監控雨情及災情。提醒民眾出入攜帶雨具，如遇積淹水處勿強行通過，以免危險。

(中時)