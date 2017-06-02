自動販賣機常出包 食藥署：7月納標示新制
國內自動販賣機相當普遍，更有機台標榜現做的果汁、奶茶、甚至甜點，只是卻頻傳衛生出包。衛福部食藥署今指出，自今年7月1日起，自動販賣機販售的食品，得依規定標示有效日期，機台也得標示業者資訊，違者最高罰300萬元。
為保障消費者權益，食藥署今正式公告「自動販賣機販售食品之標示規定」，下月1日起，自動販賣機販售的食品，不論包裝、散裝，或由機台調製的食品，皆要依規定標示食品資訊，機台外部也要明顯標示販賣機的業者資訊，包括業者名稱或姓名、地址及電話號碼等。
食藥署食品組科長李婉媜表示，此次公告是因應自動販賣機販售的食品日益多樣化，造成出現不少的衛生問題，故食藥署決定出手管理。新制上路後，業者若未依規定進行完整標示，將依違反《食安法》開罰3~300萬元罰鍰，標示不實者，則開罰4~400萬元罰鍰，並要求限期回收改正、改正前不得繼續販售。
(中時)
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