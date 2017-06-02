陳星心疼老婆？許常德嗆「扮演無辜的狼」

許常德在網上提問陳星，句句一針見血！（圖／本報系資料照片）

補教名師陳星日前透過律師發表聲明，透露當年自己與妻子謝如玉以及林奕含、林家父母曾出外談判，當時妻子還想退出成全他與林女，但最後是林家父母要求分手；但此說法出來後，不少人還是抱持著質疑態度，音樂人許常德更在網上提出看法，還嗆陳星「想扮演無辜的狼！」

陳星近來因為林奕含案登上各大媒體版面，近來的聲明更讓他與妻子飽受壓力，尤其提及當時兩家人談判的過程，妻子還曾問他「愛我還是愛她？」以及妻子想退出成全兩人的內容，都在一次讓陳星被推到輿論浪口上。

不過向來關注時事的音樂人許常德，今在網上發文，直言「真正傷害妻子的是老師，不要再說是別人或媒體了。」點破若不是陳星和女學生交往，「你的妻子何來問你愛誰呢？」許常德更質疑陳妻問這句，「還會在前陣子被媒體刻意拍到時說相信老公清白？」

許常德認為陳星的隱瞞、神隱以及不老實，終究最後傷害的都是身邊至親，「其實你的不捨都很會傷到人，因為都是事後的」，更嗆他「一再的想扮演無辜的狼，都會外遇了，怎麼還催眠自己是會怕妻子受傷的老公呢？」中肯言論被網推到爆！

(中時電子報)