哈利波特迷打造「魔法酒吧」 漂浮蠟燭、照片活起來
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哈利波特的魔法世界魅力風靡全球，除了有日本環球影城的魔杖體驗、霍格華滋城堡夜間魔法秀，感受揮舞魔杖、施展法術的撼人場景，而英國也有哈利波特迷計劃打造「魔法酒吧」，以全球多部魔法世界題材巨作為發想，透過科技設計出飄浮的蠟燭、會動的照片等，號召魔法迷們走入魔幻世界。
英國倫敦「魔法酒吧」計劃是由一名曾任教師、產品設計師、科技人員的馬修寇特蘭(Matthew Cortland)發起，靈感來自於《哈利波特》的斜角巷破釜酒吧、《魔戒》、《納尼亞傳奇》等魔法世界題材為發想，進而以文學酒吧為概念，結合科技打造酒吧內的各式魔法裝置。
當魔法迷遇上高科技，會是怎樣的世界？從飄浮的蠟燭、會動的照片到魔杖啤酒拉霸，「魔法酒吧」藉由科學原理、觸控或聲控等技術，控制門把、蠟燭燈光、壁爐火焰等，展現宛如巫師的魔幻力量，也能拿起書架上的有聲魔法書閱讀。
此外，酒吧菜單也有玄機，酒款呈現如同魔法小說中「魔藥」，滿足魔法迷對視覺與味覺的奇幻感受。而這項魔法計劃也預計6月底開放網路募資，資金目標50萬美元，最快可望於明年3月開幕。
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(中時電子報)
文章來源：thecauldron
關鍵字：魔法
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