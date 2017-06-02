別怪老爸疼女兒 這是有研究證實的！
俗話說「女兒是老爸上輩子的情人」，這句話可不是亂講的！美國有研究團隊48小時以視訊及錄音方式監測52對爸爸與尚在學步的孩子之間的日常生活，發現父親對於女兒及兒子的關愛程度差異明顯。
據《台灣英文新聞》報導，美國喬治亞州埃默里大學（Emory University）的研究人員Jennifer Mascaro指出，爸爸對待兒子及女兒的關愛程度有差，對於女兒的關愛超出兒子的60%，父親對女兒吹口哨、唱歌的時間也高出兒子5倍；與女兒聊天會分享情感如悲傷、孤單，以及身體的詞彙；而對兒子則是玩翻滾、打鬧等粗暴遊戲，聊天也是圍繞在成功、頂尖以及優秀的詞句。
利用核磁共振掃描爸爸們腦部各區域反應，發現當爸爸們看到女兒喜怒哀樂的照片時，腦中負責獎勵、情緒管理的部位有較明顯的神經反應；而看到兒子的照片，腦中反應較為全面。
研究人員表示，從研究結果可以發現，爸爸對於兒女的方式會影響到小孩的心理及社會性的發展，由於爸爸對兒女所用的詞句不同，女兒較有同理及同情心，也較會自我情緒管理，而兒子則是情緒壓抑。研究人員認為，父親多不在意兒子的情感需求。
(中時電子報)
關鍵字：教養
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