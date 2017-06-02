台師大團隊開發反毒遊戲 杜絕青少年誤用悲劇

8成以上使用毒品的青少年都是「誤用」，可能是模仿大人行為或是受朋友引誘，但根據研究顯示，15歲以前使用非法藥物的風險是21歲後使用者的6.5倍。台師大教育系教授郭鐘隆團隊，開發出一套反毒的虛擬實境教材，以遊戲、闖關的方式，培養青少年的批判意識，不但強化青少年的拒絕技巧，更讓反毒課程變得不無聊。

根據衛福部分析濫用藥物檢驗通報系統資料顯示，近年國內藥物濫用種類前3位分別為安非他命、K他命及海洛因，但檢出的新興毒品不斷攀升，以合成卡西酮居多，致死案件從101年3件增長到104年36件，成長12倍，平均年齡為27歲。

台師大教育學院教授郭鐘隆表示，學校是預防或延緩學生非法藥物濫用的重要場所，10個使用毒品者有8個都是誤用，可能只是一時好奇、好玩，或是拒絕不了同儕的引誘所致，但過去的傳統反毒教育，只是一味的灌輸知識，往往無法引發學生的學習興趣，也無法實際應用在生活中。

郭鐘隆強調「生活技能」的重要性，許多學生因為沒有批判性的思考，因此常常做了自己未料想到後果的事，像是國中生幫忙販毒，可能是受藥頭洗腦刑責很輕，或是有學生誤喝了混雜毒品的咖啡包，生活技能就是幫助學生判斷，正常的咖啡包一包10元，因此500元的咖啡包絕對有問題。

郭鐘隆團隊根據用藥者的生活經驗，研發出一套反毒的3DVR虛擬實境教材，以3D遊戲方式呈現，影片包括5個場景，誘發使用、找錢去買、觸法被捕、勒戒感化、預防復發，需闖關成功才會進入下一關，透過角色扮演和參與式的體驗，將反毒意識融入生活。

新北市橫山國小校長陳志哲說，過去在學校用傳統教學，告訴學生不要使用毒品、販毒等，往往都是老師在台上講、學生在台下睡，但是使用新興教材之後，他發現9成的學生都很清醒，透過情境式遊戲，還可順便學習要如何拒絕和決定，不但提升學習興趣，更強化拒絕非法藥物的技巧。

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(中時)