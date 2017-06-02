清潔員拖地致顧客跌傷 璞石麗緻會館挨告
藍姓男子去年3月在新北市烏來璞石麗緻溫泉會館大廳電梯前跌倒骨折，認為當時地面濕滑，業者未放警告牌提醒，導致他受傷，控告會館魯姓負責人、簡姓房務領班、李姓清潔人員3人涉嫌業務過失傷害。台北地檢署今起訴李女，另魯、簡2女則因罪證不足，予不起訴處分。
藍男控稱，去年3月23日上午10時，他前往烏來璞石麗緻溫泉會館消費，經過會館一樓大廳電梯前，正巧李姓清潔人員正在拖地，因地面濕滑，導致他跌倒，造成右腳踝內、外側及後側踝骨易位性骨折、踝關節脫位等傷害。
藍認為，業者應要求清潔人員清潔地板時，應放置警告標語，提醒顧客注意，涉有過失，控告會館魯姓負責人、簡姓領班、李姓清潔人員3人。
檢方調查時，李姓清潔員供稱，當天她正在大廳進行清潔工作，一見藍男經過，就上前跟藍說「小心滑倒」，講完後藍就跌倒。
另魯女辯稱，她雖是負責人，但會館訂有管理規範，要求清潔員拖地時需放警告牌，她並無過失；簡女則稱，房務清潔範圍很大，清潔員各自工作時，她不可能逐一在旁提醒，藍跌倒時，她正在查房整房，並無怠忽職守。
檢方認為，會館確實有規定在公共區域清潔時需放警告牌，李女因清潔地板未置警告牌，致顧客跌倒，涉有過失，依業務過失傷害罪嫌起訴李女。另魯、簡2女則不起訴。
(中時)
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