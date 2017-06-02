MiLB》王維中第2次中繼成功 連4場好投無失分

王韋中近期上場中繼都展現壓制力，連4場比賽無失分。(美聯社資料照)

效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的王維中，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬市道奇)交手，王維中在第8局登板，中繼1局沒有失分，順利拿下本季第2個中繼點，近4場比賽無失分。

王維中本季轉戰中繼，表現越來越好，此役第8局上場，雖然面對第一位打者就投出保送，不過隨即讓下一棒擊成內野滾地球，形成雙殺，下一棒也擊成外野飛球出局，成功抓下3個出局數，拿下本季第2個中繼點。

本季王維中至今出賽19場，拿下3勝0負，2次中繼成功，自責分率降至2.13，近4場共投6.2局沒有失分，展現壓制力。

(中時電子報)