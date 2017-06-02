空品資訊透明化 中市建置空品影音預報平台
為讓空品資訊更透明，台中市府環保局與天氣風險管理公司及環保科技等公司合作，建置空氣品質影音播報平台，針對全市夏季熱浪，冬季寒流及空氣品質進行預報，可使用手機或電腦連結觀看，掌握台中未來48小時山、海、屯、都區空品AQI狀況，以便提早防範。
環保局長白智榮表示，一般電視媒體皆採用環保署中部空品區的預報數值，無法得知台中市各區空氣品質詳細情況。
環保局與天氣風險管理開發公司、台灣綠碁科技公司合作，共同開發影音播報平台，製作空品播報節目，每日提供全市山、海、屯、都四大分區空氣品質AQI預報。目前全國僅台中市及台北市提供全市分區空品預測及防護提醒。
民眾只要以手機或電腦連結進入環保局網站首頁，點選「每日空氣品質預報」網頁，就能得知未來48小時空氣品質概況；此外，市府也將陸續與全市便利商店及速食店合作播放影片，方便民眾掌握資訊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。