空品資訊透明化 中市建置空品影音預報平台

為讓空品資訊更透明，台中市府環保局與天氣風險管理公司及環保科技等公司合作，建置空氣品質影音播報平台，針對全市夏季熱浪，冬季寒流及空氣品質進行預報，可使用手機或電腦連結觀看，掌握台中未來48小時山、海、屯、都區空品AQI狀況，以便提早防範。

環保局長白智榮表示，一般電視媒體皆採用環保署中部空品區的預報數值，無法得知台中市各區空氣品質詳細情況。

環保局與天氣風險管理開發公司、台灣綠碁科技公司合作，共同開發影音播報平台，製作空品播報節目，每日提供全市山、海、屯、都四大分區空氣品質AQI預報。目前全國僅台中市及台北市提供全市分區空品預測及防護提醒。

民眾只要以手機或電腦連結進入環保局網站首頁，點選「每日空氣品質預報」網頁，就能得知未來48小時空氣品質概況；此外，市府也將陸續與全市便利商店及速食店合作播放影片，方便民眾掌握資訊。

(中時)