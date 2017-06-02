《60分鐘》搶救白色巨塔 改革不要半套
以價制量 分級醫療上路效果有限
近來醫護過勞、急診壅塞和醫療暴力頻傳，白色巨塔正在崩壞嗎？知名醫學期刊《刺胳針》發布最新全球醫療照護品質排行，195個國家台灣排第45名，日本排11、新加坡21、南韓23，台灣顯然落後！2017年4月分級醫療新制上路，經轉診到醫學中心、區域醫院就醫，部分負擔調降40元，但未經轉診到醫學中心就醫調漲60元，「以價制量」有效嗎？新光醫院副院長洪子仁直言：「效果有限，我想主因是部分負擔提高金額只有60元，對民眾就醫行為改變，效果不明顯。」
迷信廟大和尚靈？ 落實家庭醫師制度是關鍵
醫改會副執行長朱顯光強調：「民眾都覺得廟大和尚靈，讓醫學中心變成大型門診量販店，我們必須讓民眾相信百分之八九十的疾病，鄰近醫師就可以幫助你。」小兒科醫師林明燦直言：「健保包山包海，對病患完全沒限制，若吃大飯店和吃路邊攤價錢差不多，當然選大飯店，這會排擠到重症病人醫療權益。」如何落實「家庭醫師」制度，刻不容緩。
自費吃好藥看名醫 醫療Ｍ型化貧富有差？
「我自己都不相信名醫」知名骨科醫師陳健煜卻這麼說，一個星期120台刀加上門診時間，醫師忙得不可開交，病患從各地蜂擁而至，從美國飛來的病患直言：「陳醫師人很好，但太忙，講話兩三分鐘就結束。」郵政醫院院長陳健煜直言：「掛號一百多號，有些比較需要治療，有些都可以轉診，我覺得醫療主要靠口碑，要讓每個病患都滿意，很不容易。」2017年台灣首個五星級診所開始營運，台灣醫療已朝Ｍ型發展嗎？督保盟發言人滕西華憂心：「難道自費才能活得好嗎？健保會不會淪為次級醫療產物。」
住院醫師工時新制無罰則 醫師：效果有限
遊覽車司機過勞開車很危險，那值班醫師過勞開刀呢？這竟是台灣醫療現況，2019年醫師將全面納入勞基法，工時將受保障，在此之前衛福部公告「住院醫師工時指引新制」，從2017年8月開始住院醫師每週88小時工時降到80小時，內科住院醫師姜冠宇直言：「工時指引沒有罰則，光用評鑑給醫學中心壓力，效果有限，評鑑常在做假。」台大公衛助理教授郭年真強調：「醫護過勞背後反映的是醫院經營者和醫護人員間勞資不對等的問題，政府有必要透過法規或制度面補強。」
縮工時改善醫界五大皆空 人力缺口大考驗
藉由縮短工時能吸引年輕醫師投入，改善醫界五大皆空現況嗎？目前醫學生每年限額1300名，新進醫師有限，國家衛生研究院曾評估，若醫師納勞基法縮短工時，住院醫師人力缺口約2000人，主治醫師也缺1000人，如何健全醫師的工作品質，同時兼顧病患權益，將是一大考驗。「搶救白色巨塔 改革不要半套」完整內容請鎖定6月3日(六)下午1點及6月8日(四)上午9點《中視60分鐘》。
(中時電子報)
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