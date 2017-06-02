豪雨釀災 北部航班鐵路交通受阻
（13:10更新）北台灣今天(2日)面臨超大豪雨，連帶影響飛機與鐵路交通。桃園國際機場現在航班大亂，位於台北的松山機場也已宣布暫停起降，影響所及連台北前往花東地區的列車也跟著中斷。
據中央社訊，由於北部大豪雨升級，桃園機場天氣陰霾，部分班機也無法起飛，桃園機場公司正統計中；民航局指出，松山與金門因雷雨當空，目前暫停起降，航班空中待命，如油料不足，先安排轉降台中或高雄，至目前取消14航班、轉降4班。
台鐵表示，七堵＝四腳亭間，因積水淹過軌面，11時25分起雙向不通；平溪線十分＝三貂嶺11時55分以及三貂嶺＝侯硐間西正線，水淹過軌面，目前雙向不通；12時5分桃園＝鶯歌間西正線，水淹過軌面，目前西線不通。
東部幹線列車下行至七堵、上行至瑞芳站，即時起請台北、宜蘭運務段啟動（七堵–瑞芳）間公路接駁機制，台鐵已成立一級應變小組到場處理。
(中時電子報)
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