短暫消失螢光幕前 吳宇舒曝「呼吸困難送急診」
美女主播吳宇舒，外型甜美加上專業播報，讓她擁有大批死忠粉絲，不過近日卻消失在主播台，讓粉絲擔憂其近況，昨晚她則在臉書發文訴說近況，由於過敏嚴重到醫院掛急診就醫，目前身體已逐漸康復，希望粉絲別太擔心。
吳宇舒表示這幾天休假飽受過敏之苦，不僅眼睛腫到剩一條縫，連喉嚨都腫到呼吸困難，一早便緊急送醫急診，出院後連三天吃抗過敏的藥，不過藥效導致整個人昏沉沉的，只能無奈待在家裡休息，所幸大量喝水及跑步促進代謝，原本腫成豬頭的慘狀只剩愛犬認的出來，所幸也已經成功恢復人形，過敏原因推測是吃海鮮鍋或感冒藥引起，但由於原因複雜醫生一時也難斷定，不過她表示身體已逐漸恢復最佳狀態，今天將重返主播台與觀眾見面。
(中時電子報)
關鍵字：吳宇舒
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