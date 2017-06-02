豪雨成災國軍待命救援 中央災害應變中心成立
受西南氣流及滯留鋒面影響，各地出現豪大雨情況，行政院長林全今（2）日上午前往中央氣象局了解降雨趨勢以及雨勢對各區域影響，宣布中央成立二級災害應變中心，由經濟部長李世光擔任指揮官，並強調中央政府一定會做地方政府的後盾，隨時注意有關災情並應變。
林全表示，中央災變中心已經開設，「地方政府也希望能夠視實際狀況，隨時將應變中心設立或必要時再升級，隨時提高警覺。」
他說，今早已與新北市長朱立倫及基隆市長林右昌電話聯繫，了解相關災情，目前災情在控制中，民眾安全部分尚無疑慮，但因短時間內快速降雨，在生活方面，會對民眾造成不便。
林全表示，雖然最大雨量會出現在今、明兩天，但仍要密切注意明、後天狀況，雨勢若持續，山區可能發生土石流，住在山區或土石流警戒地區的民眾要及早準備，必要時應進行撤離，千萬不能掉以輕心，也提醒各級主管機關共同注意。
林全指出，農委會已發布土石流警戒區，相關預防性撤離工作應貫徹。
此外，林全回應媒體詢時也再次提醒，「要提高警覺，特別是因為這一波，看來這個鋒面帶來的豪雨會在今天或明天，都是非常嚴重。」
他說，「如果鋒面再稍微往南移的話，接下來就是桃園還有中南部地區都會受到衝擊，所以我們也要特別提醒，如果連續的三天大雨的話，土石流的情況就會發生。」
林全呼籲，凡是經過宣布為土石流警戒區的地區應該做好準備，必要的時候應該要有撤離的動作，這都是要提醒全國的同胞一起來注意的事情。
林全表示，「未來的雨勢，雖然明、後天是最大，即使到了禮拜一結束之前，我們都要特別小心，因為山區的雨，事實上是比較不能夠完全預測的，要警戒。」
豪大雨成災，北台灣不時傳出災情。國防部今天表示，國軍第三作戦區已開設二級指揮所，連絡官己派出，作戰區指揮官徐衍璞中將進駐指揮所，並已與新北市長及基隆市長完成通話，國軍待命兵力已備便，依地方政府提出需求，隨時可出動救援。
(中時)
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