境外生反對保費全自費 衛福部：聽到了

立法院初審通過將陸生納健保，但此同時，原先就有納保、但僅需自費6成保費的僑生和外籍生，修法後將改為「全額自付」，引發境外生的不滿，今日更赴衛福部前陳情，反對調漲保費。衛福部回應，外界聲音都聽到了，在立院三讀拍板前，都會持續傳達各界的意見。

目前只待立法院通過三讀，陸生納入健保一事便可上路，但每月保費1249元需全額自費，只是目前已納入健保的僑生和外籍生，但每月保費有4成由政府補助，自費僅6成、共749元，但在陸生納入健保後，僑生和外籍生將取消其4成的政府補助，每月保費將從調整為1249元。

調整保費一事引發境外生的不滿，境外生權益小組一行十多人今再赴衛福部前陳情，反對調漲境外生保費，要求讓陸生比照現行港澳僑外生的補助制度。

衛福部社保司副司長楊慧芬表示，立法院委員會已初審通過陸生納保，只待二、三讀便可上路。在修法之前，境外生的權益不受影響，衛福部已聽到境外生的訴求，也會反映給相關單位，但仍要尊重立法院的決定。

楊慧芬坦言，健保保費有其設計，「並非你覺得你用的少，就可以繳少一點」，畢竟政府資源有限、財務負擔重，故才會有這樣的考量。

(中時)