女控男友恐嚇性侵 事後兩人復合不告了
張姓男子不滿女友分手後就另結新歡，打電話與女友爭吵；事後女友指控張男在電話中恐嚇她：「要把妳新男友斷手斷腳，要跟妳一起死！」，另張男還趁送蛋糕到她家時性侵她；但台北地檢署調查期間，2人重拾戀情，女友撤告，檢方也查無張男有性侵、恐嚇的具體證據，今將張男不起訴。
去年12月，張男與女友因細故而分手，女友立即找到新對象；令張男吃醋，今年1月張打電話給女友，2人在電話中大吵。事後女友控告張男在電話中恫嚇她：「要把妳新男友斷手斷腳，要跟妳一起死！」此外，今年1月某日，張男曾買蛋糕到她家，趁機性侵她。
檢方調查時，張男否認恐嚇及性侵，指雙方曾論及婚嫁，是在你情我願的情況下發生性關係；另女友則稱，她已與張男復合同居中，要撤回告訴。檢方因張男女友提不出證據，考量只有告訴人單一指述，且事後告訴人也決定撤告，認定張男罪證不足，予不起訴。
(中時)
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