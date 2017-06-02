債務問題釀衝突 債主遭砍傷大拇指

29歲吳姓男子2日凌晨0時許，到30歲廖姓友人位於新北市新店區廣興路老家，追討一筆25萬元的債務，吳男要求廖的父母代為還債，雙方一言不合大打出手，廖男從廚房拿出菜刀朝吳男砍去，造成他左手大拇指刀傷，吳男堅持提告，警訊後依傷害罪法辦。

警方調查，吳男、廖男兩人熟識多年，雙方有債務糾紛，吳男先夥同友人前往廖男位於北市的租屋處討債，廖男藉口要回新店老家向父母借錢還債，豈料，雙方在吳男老家一言不合，吳男憤而從廚房內拿出菜刀追砍，造成廖男左手大拇指受傷。

吳男供稱，廖男向他借款數千元，答應要幫忙處理一筆25萬元的債務，但事後卻避不見面。廖男則向警方表示，為了保護家人，才會拿出菜刀。由於，吳男堅持提告，警訊後依傷害罪法辦。

(中時)