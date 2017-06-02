幻象戰機接機20年　大秀空中特技

為歡慶幻象戰機接機20周年，2日在新竹空軍基地舉辦各項系列活動，現場更大秀一段幻象特技表演。（郭芝函攝）

歡慶幻象戰機接機20周年，邀請國防部長馮世寬、市長林智堅及當年接機前輩，在新竹空軍基地舉辦各項系列活動，由士官長陳振魁（左）向國防部長馮世寬、市長林智堅等進行彩繪機身解說。（郭芝函攝）

幻象2000戰機，1997年降落新竹空軍基地，2日逢歡慶幻象戰機接機20周年，邀請國防部長馮世寬、市長林智堅及當年接機前輩，在新竹空軍基地舉辦各項系列活動，除有回顧史料陳展外，空軍499聯隊特與市府合作，為機身進行彩繪紀念，現場更大秀一段幻象特技表演，十分吸睛。

今年空軍499聯隊為紀念幻象戰機接機20周年，在機身設計紀念圖徽，融入龍與風元素，象徵飛龍計畫肇立如風起雲湧之勢，以湛藍深邃呈現幻化希望、忠誠之理，朱紅熾烈色展現勇氣熱情之意，針對尾翼、機腹彩繪，以空軍499聯隊各機型，如P-47D、F-86、F-100、F-104等飛機圖稿，呈現綠、黃、藍、紅等繽紛色彩。

活動中不僅播放接機紀念影片，也展示許多歷史珍貴照片，彷彿進入時光迴廊，隨後眾人移至大坪，觀賞由飛行官吳邦彥，帶來精彩的幻象彩繪機表演，過程接連操作最大推力起飛、鑽升連續快滾、慢飛、古巴八字、慢速搖滾及大G桶滾等特技，讓國防部長馮世寬、市長林智堅，以及前輩等來賓讚嘆不已。

「壓力非常大！」中校吳邦彥說，2日當天因受鋒面影響，氣候不佳，加上在座貴賓席清一色為飛行前輩與教官，在他們面前展示特技實屬榮譽，為呈現最好表演，讓眾人大飽眼福，飛行前已在心中作足應變狀況。

20年前空軍向法國採購首批6架幻象2000-5型戰機，當年6月2日在新竹空軍基地，由時任空軍總司令黃顯榮，從達梭飛機公司副總裁手中接機，會場響起2國國歌，象徵台法關係的另一個起點。

(中時)