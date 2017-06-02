提到扁家絕不能忘記她 最紅歐巴桑阿卿嫂將退休

阿卿嫂一度是媒體寵兒。（中時資料照／黃國書攝）

說到台灣最美麗的歐巴桑，多數人第一時間就會聯想到陳美鳳，但若論台灣最紅的歐巴桑，那絕不能忘掉曾於陳水扁家中擔任多年管家的阿卿嫂－林秀貞；因說話直白，在扁家捲入負面新聞時多次爆出金句的她，即將於7月中從總統府屆齡退休（實際工作日到6月底）。

1996年起，阿卿嫂就於陳水扁（時任台北市長）的民生寓所擔任管家，一做就是11年。由於阿扁一家人當時是媒體關注的焦點，所以她也時常入鏡，甚至因講話直接、具有效果，一度成為媒體寵兒，像是曾有記者問及趙建銘平常是不是都笑笑的，阿卿嫂竟回應，「不然要他哭喔？」

隨著陳水扁家族的醜聞不斷爆出，阿卿嫂同樣成了箭靶之一，像是曾被懷疑也有買台開股票；另外，民生官邸由趙建銘夫婦入主後，阿卿嫂仍繼續在該處擔任管家，後來被發現當中有5年的薪水，竟是由總統府支付，最後，這段期間內的工友薪資和特勤職務加給，共計358萬元統統繳回國庫。

由於這件事情，阿卿嫂因而改為陳水扁私人雇用，但2007年又回到總統府當工友，《新新聞》指出，阿扁之後的馬英九和蔡英文兩任總統，都未因其過往爭議開除她，她也隨著這兩位新老闆的個性，變得較為低調。據了解，退休之後的阿卿嫂，打算幫兒子帶小孩，享受含飴弄孫的天倫之樂。

(中時電子報)