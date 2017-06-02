阿里山豐山村溪底便道斷 水淹深達70公分

（14：40更新）嘉義縣阿里山鄉豐山村受到大雨影響，今上午8點左右依對外聯絡溪底便道因溪水暴漲而交通中斷，水淹深達70公分，目前僅剩通往「社後坪」的產業道路可通行。

豐山村長陳建富表示，昨天開始下起大雨，且自昨天深夜起到今天清晨的雨勢都不小，上午8點發現溪底便道的出入已淹水，水淹深達70公分，看不見道路，目前無法通過，全村近300多人，現只能靠通往「社後坪」的產業道路來通行，尚無受困之虞。

嘉義縣政府建設處表示，待天候較佳時，將進行搶通。

(中時)