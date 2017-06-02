日本最美運動員 福原愛第二

日本桌球美女福原愛。(翻攝福原愛推特)

福原愛(右二)近期出席東京赤坂御用地春季園遊會。(台視提供）

桌球好手江宏傑(左)、福原愛(右)去年結婚。(TVBS提供)

到底誰是日本最漂亮的運動員呢？日本《產經新聞》旗下的ZakZak網站，今天發布調查結果，第一名是花式滑冰美少女本田真凜(15歲)，第二名為桌球美女福原愛(28歲)，第三則是滑雪女王高梨沙羅(20歲)。

這項調查，由ZakZak的編輯部訪問20~30歲的500位年輕人，其中男性和女性各250人，調查期間為5月2日至5月10日。

(中時電子報)

日本花式滑冰選手本田真凜。(翻攝本田真凜推特)

本田真凜(左)。(翻攝本田真凜推特)