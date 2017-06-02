「小郭雪芙」氣喘發作瀕死 曾智希：差一點無法...
有「小郭雪芙」之稱的伊林女模曾智希，今(2日)凌晨在臉書分享「剛經歷了一個瀕死的過程」，雖然驚魂未定，但仍還原整個事情經過，「真的差一點我可能就無法跟大家說了。」並呼籲大家絕對不要輕忽。
曾智希2日透露，和媽媽吃完午餐後，媽媽就先行出門，剛好外面巷弄內在做例行性的消毒，過沒幾分鐘，在家中的她就突然呼吸不到空氣，原本以為是噎到，就想盡辦法更大力的咳嗽、催吐、喝水，結果才發現是氣喘發作。
當下「所有的恐懼、無助、絕望、痛苦籠罩著我，我的口水、眼淚、鼻涕一直不自主的流下來」，她用僅存的力氣打電話給媽媽求救，幸好及時趕回來將她送急診，再晚可能就窒息休克，經醫生診斷後確定是過敏引起的氣喘，並警告她這病症很可怕，因有些過敏會累積，嚴重的可能就會死亡。
她驚魂未定說：「聽完之後真的很害怕，因為我剛剛真的經歷了一個瀕死的過程，我都不敢想萬一沒有人來救我，我會不會就一個人孤單的...」，她希望分享這次經驗，提醒有氣喘的朋友千萬不要掉以輕心，「那種感覺真的不想再經歷第二次，好險我還活著」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。