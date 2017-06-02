「小郭雪芙」氣喘發作瀕死 曾智希：差一點無法...

曾智希過敏性氣喘發作緊急送醫。(圖／翻攝自曾智希臉書)

曾智希分享「剛經歷了一個瀕死的過程」。(圖／翻攝自曾智希臉書)

有「小郭雪芙」之稱的伊林女模曾智希，今(2日)凌晨在臉書分享「剛經歷了一個瀕死的過程」，雖然驚魂未定，但仍還原整個事情經過，「真的差一點我可能就無法跟大家說了。」並呼籲大家絕對不要輕忽。

曾智希2日透露，和媽媽吃完午餐後，媽媽就先行出門，剛好外面巷弄內在做例行性的消毒，過沒幾分鐘，在家中的她就突然呼吸不到空氣，原本以為是噎到，就想盡辦法更大力的咳嗽、催吐、喝水，結果才發現是氣喘發作。

當下「所有的恐懼、無助、絕望、痛苦籠罩著我，我的口水、眼淚、鼻涕一直不自主的流下來」，她用僅存的力氣打電話給媽媽求救，幸好及時趕回來將她送急診，再晚可能就窒息休克，經醫生診斷後確定是過敏引起的氣喘，並警告她這病症很可怕，因有些過敏會累積，嚴重的可能就會死亡。

她驚魂未定說：「聽完之後真的很害怕，因為我剛剛真的經歷了一個瀕死的過程，我都不敢想萬一沒有人來救我，我會不會就一個人孤單的...」，她希望分享這次經驗，提醒有氣喘的朋友千萬不要掉以輕心，「那種感覺真的不想再經歷第二次，好險我還活著」。

(中時電子報)