豪雨成災 桃園大園區多處淹水
全台今降下豪雨，桃園市沿海地區時雨量突破30毫米，像是大園區今天至今降下約63毫米雨量，大園區民權路工業區一帶淹水，造成多輛汽車拋錨外，竹圍國中淹水傳出達15公分，所幸未傳出嚴重傷亡；桃園市災害防救辦公室預估，接下來持續2小時，時雨量達70至110毫米，呼籲民眾做好相關準備。
竹圍國中校長林益鋒指出，今天持續強降雨，校園排水宣洩不及，上午約10時40分左右，校園內的西花園附近積水為10公分左右，校方與消防人員針對校內排水、校外大牌加強清淤，並堆起沙包，並未影響正常上下課，積水也逐漸退去。
(中時)
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