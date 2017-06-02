NBA特稿》首勝不算什麼 勇士勿忘去年教訓

柯瑞投進三分球後，高踢左腳發洩興奮情緒，畢竟去年總冠軍賽的陰影仍存。(美聯社)

儘管勇士在總冠軍賽首役大勝騎士22分之多，但這1勝對於勇士的意義應該不大，畢竟別忘了，去年勇士就在3勝1敗聽牌優勢下，慘遭騎士連贏3場逆轉封王，所以這1勝反而應該要激勵勇士不能放鬆，除非真正搶下第4勝！

其實這場備受矚目的總冠軍賽首役，清楚表達出來的1個事實，就是勇士已經準備妥善，騎士卻還沒有！因為勇士除了自身進攻發揮順暢，更在防守端徹底洞悉騎士的慣用進攻模式，尤其是幾乎所有進攻都從詹姆斯這點開始發動。

所以勇士刻意全力防堵詹姆斯個人進攻路線，也提前預判他的傳球路線，結果造成詹皇單場出現誇張8失誤，代表騎士總教練泰隆盧的進攻體系已遭識破，加上泰隆盧的應變速度太慢，沒有趕緊變更攻擊模式，才讓騎士輸得這麼慘。

騎士去年總冠軍賽得以完成大逆轉的主因，除了「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫發揮得宜，包含戴拉維多瓦、佛萊、理查傑佛生等板凳球員也有不錯貢獻，更是重要因素之一，沒想到本季補強過後，騎士替補戰力反而出現下滑跡象。

戴隆威廉斯、柯佛兩名重要替補球員的低迷，更讓騎士2日打來相當辛苦，兩人攜手投7中0，得分也都掛蛋，根本沒法提供應有火力，佛萊更是誇張到連1秒鐘都沒打，假如繼續只靠三巨頭苦撐，騎士接下來恐怕凶多吉少。

不過勇士痛宰對手之後，也潛藏著1個危機，那就是「浪花弟」克雷湯普生持續找不到手感，2日投16中3，包含三分球投5中0，代表他已完全喪失信心，畢竟勇士仍需他的適時火力支援才行，否則很容易出現進攻斷層。

分析過兩隊首役曝露出來的弱點，還是必須重申勇士這1勝並不代表什麼，假如泰隆盧能夠改善進攻問題，加上替補戰力重新甦醒，騎士仍有機會可以逆轉戰局，勇士不僅不能鬆懈，最好是接下來每戰都當最後1場來打才行。

(中時電子報)