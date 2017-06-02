防梅雨災情，中市府抽水機、沙包全面備戰

梅雨來襲，台中市府抽水機整備並24小時監視水情因應。（盧金足翻攝）

台中市水利局備妥3萬個沙包，提供民眾領取。（盧金足翻攝）

台灣受滯留鋒及西南氣流影響，帶來強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣，台中市府水利局已備妥3萬個沙包，全市251部大小型抽水機均已完成整備，並在汛期前完成428公里道路側溝清淤。

水利局長周廷彰表示，昨晚起，已展開24小時值班監視水情狀況，針對15處易淹水點加強巡查，呼籲市民踴躍下載台中水情APP，隨時掌握最新水情狀況，維護安全。

水利局強調，市府優先針對易淤積河段、人口稠密的主要排水道、雨水下水道及道路側溝加強清淤，汛期前已完成428公里，有效維持水溝暢通，另外在汛期前均已完成防汛整備工作，包括2場防汛實兵演習、1場土石流實兵演習、10場防汛宣導及9場兵棋推演、21場土石流防災宣導，全力因應汛期來臨。

「水利局已備妥3萬包沙包！」昨天早上10時起提供民眾領取，全市251部大小型抽水機均已完成維護運轉保養工作及抽水機操作訓練，並於海線4處預布6部大型移動式抽水機，其餘各式機種待命隨時出勤救援。為確實掌握水情狀況，水利局也於昨晚起派員24小時值班監視水情狀況，今日將針對15處易淹水點加強巡查。

針對大里溪水系中下游周邊易淹地區，市府已建置完成5座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日及霧峰車籠埤抽水站，總抽水量共計可達31CMS，相當於1分鐘將1座標準游泳池抽乾，將大幅改善大里溪水系淹水風險。

因應此波豪雨特報，柳川中正柳橋至民權柳橋段的部分河道即日起暫停開放，6月5日將重新開放，以確保民眾遊憩安全，呼籲民眾期間勿進入水岸區，避免造成危險。

水利局已開發台中水情APP，市民利用智慧手機及平板電腦下載使用，查詢全市淹水、土石流、避難場所、路況及空氣品質等訊息，隨時隨地掌握最新水情，民眾只要在APP Store或Google Play 搜尋「台中水情」即可免費下載安裝。

市府呼籲，若發現水溝有雜物堵塞或水溝積水不退的情形，可透過台中市民一碼通1999專線通報，以利市府派工處理，也請民眾檢視居家排水環境，隨手清理水溝蓋上的枯枝雜物，共同維持排水道順暢。

(中時)