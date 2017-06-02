反毒音樂會 受刑人明表演

明天適逢6月3日禁煙節，台北地檢署、更生台北分會將在明天下午於台北新光三越A8－A10館的香堤大道北段，舉辦「2017更生音樂季首發曲，夢啟動-反毒創藝音樂會」，期望透過在監受刑人與出監更生人們悠揚的樂曲，修復社會與更生人的裂痕，而更生人回歸社會，開始新人生夢想也在此正式啟動。

北檢表示，現今社會毒品氾濫猖獗，吸食毒品的年齡層不斷下降，一旦接觸毒品就很難在吸毒與戒毒的輪迴中脫身，不少年輕學子因毒品誘惑而誤了一生，希望透過音樂會「讓夢啟動，讓愛飛翔」，讓毒品的危害不該再侵擾國家未來的主人翁，並且在音樂的醞釀撫育中，讓更生的種子，在每一位更生人的內心萌芽、成長、茁壯。

明天的音樂會活動，是北檢、更保台北分會、台北市文化局、張榮發慈善基金會共同舉辦，除了台北監獄管樂團及「夢˙起動」更生樂團現場演出外，知名的長榮管弦四重奏、福爾摩斯之音以及雙管巴烏等樂團也會在現場演奏，藉由爵士、古典等不同風格的悠揚樂音，回饋給更生人社會的溫暖與接納，以此感動並堅定更新重生的意志，助其脫離毒癮的束縛，從此獲得新的人生。

(中時)