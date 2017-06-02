中橫便道暫停通行 梨山往台中交通中斷

台中和平山區大雨不斷，且風雨持續增強，中橫臨37便道實施預警性封閉。（王文吉翻攝）

台中和平山區下大雨，中橫臨37便道實施預警性封閉，目前上谷關至梨山間道路中斷。谷關工務段長吳銚堂表示，昨下午4時30分最後一次放行，入夜後至今晨雨勢不斷，便道邊坡有零星落石，考量通行安全，今晨不再放行，預估下午雨勢會再增大，今天全日封閉，目前為梨山高麗菜產季，運銷會受影響。

(中時)