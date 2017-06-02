豪雨影響 全台16校個別宣布停課

受豪雨影響，教育部校安中心最新統計，目前全台有16所學校一早已個別宣布停課，包括馬偕醫護管理專科學校、新北市中角國小、苗栗縣象鼻國小等，主要集中在新北市與苗栗縣。

新北市三芝區橫山國小校長陳志哲表示，上午7時40分到校時間，操場已經淹水，都快要淹進教室，學生也有半數未到校，當時校方看情況不妙，馬上決定停課，並緊急調來公車將學生安全載送回家。

陳志哲說，好險學校決定停課的早，現在很多道路因大雨、土石崩落而中斷，淡金線不能走，必須從淡水新市鎮的方向才有辦法進入三芝，目前還未統計災損狀況。

教育部表示，停課學校持續新增中，校安中心持續掌握狀況並更新續報。

(中時)