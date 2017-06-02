PGA》想晉級好難！潘政琮紀念賽再現淘汰危機

潘政琮首輪並列82，再拉淘汰警報。(資料照 陳怡誠攝)

總獎金870萬美元的紀念高球賽今(2日)進行首輪，近況不佳的旅美好手潘政琮，以3鳥3柏忌與2個雙柏忌76桿(+4)交卡，並列第82，出現連續6場淘汰危機，美巡菜鳥球季出現開高走低現象。

潘政琮去年九月在威巡(美巡次級)取得晉升至美巡參賽卡，十月展開美巡生涯，去年十月至十一月(美巡2016-17球季)前6場出賽，經過前2場未晉級適應，隨後連續4場晉級，並在十一月RSM菁英賽獲得美巡生涯首場前10並列第6，為美巡生涯第1個球季打出信心。

但進入2017年卻陷入苦戰，至上周為止，16場出賽只晉級5場，雖於農保公開賽拿下美巡生涯最佳成績並列第2，卻吞下11場淘汰，包括最近連續5場沒晉級，陷入連決賽都打不進困境。

他日前在臉書留言：「在這個大舞台上，有一些路需要我自己好好的去經歷所有的高低起伏，去消化跟學習如何處理與面對，把該做的做好然後接受所有的結果繼續前進。我一直堅定的努力著，我喜歡考驗與挑戰，身邊也有著很好的團隊支持著我，請大家放心。」

首輪晉級線為74桿(+2)，潘政琮只差2桿，只要次輪減少首輪開球歪掉花桿情況，還是有希望中止連5淘汰。

瑞典林莫斯與美國杜夫納同以65桿(-7)並列領先，2位美國新秀史畢斯與湯瑪斯，分別以66桿及67桿分居並列第3與第5。

本季已贏得3勝的日本好手松山英樹，以70桿與美國46歲老將米克森並列第13；上月球員錦標賽於延長賽錯失爭奪本季首冠的前球王澳洲名將戴伊，75桿並列第75杆，差晉級線1桿。

(中時電子報)