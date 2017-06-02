北市府：學校若評估需要停課 可由校長自行決定停課
梅雨滯留鋒面，已經對基隆北海岸等地區造成嚴重災害，台北市也開始出現強勁雨勢，台北市政府今天中午表示，目前累積雨量尚未達到停班課標準，還在密切觀察後續雨勢。另學校若評估需要停課，可由校長自行決定停課。
台北市長柯文哲中午也在臉書提醒民眾做好防災準備，不要到山區或海邊活動，「突發性瞬時強降雨又快又急，我們已經做好防汛整備，也請市民提高警覺」
柯文哲發文指出，根據中央氣象局預報，這波豪雨以上等級強降雨將持續整個週末，提醒市民做好防災準備，不要到山區或海邊活動，北市災害應變中心也已於今日中午12時二級開設，進入警戒狀態。
柯文哲說，若要接收第一手防汛資訊，請市民用Line加入「台北市政府」官方帳號，在對話框下方點選「防汛資訊訂閱」，即可看到最新災情資訊，或隨選訂閱停班停課、淹水警示、水閘門啟閉、紅黃線停車等資訊。
網友則隨即回應，詢問台北市下午能否停止上班上課。
(中時)
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